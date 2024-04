Ultime Notizie Roma del 22-04-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 aprile 2024)dailynews radiogiornale crono Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in un aereo da combattimento della coalizione a guida americana ha distrutto una base di lancio dopo un attacco missilistico fallito contro la base statunitense in Siria ha detto Domenico funzionario americano Aggiungendo che nessun membro del personale americano rimasto ferito l’attacco contro le forze americane e il primo dall’inizio di febbraio quando i gruppi sostenuti dall’iran e mi hanno sospeso una per i tacchi contro le truppe americane andiamo a in Basilicata dove ieri alle 23 l’affluenza era del 37 74% nel 2019 5352 mandato definitivo oggi si vota fino alle 15 Vito Barbie e il candidato per il centro-destra il governatore uscente Piero Marrese corre per il centro-sinistra e follia per V elezioni europee Slime capolista al centro nelle isole una squadra plurale ...