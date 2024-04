Ultime Notizie Roma del 22-04-2024 ore 08 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 aprile 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla relazione da parte di Francesco Vitale in studio lite per motivi di vicinato i toni che ti alzano infine l’aggressione Pierluigi beghetto 53 anni è stato ucciso in strada in via Giuseppe Verdi all’altezza del civico 24 a Esine orari o in provincia di Lecco da un vicino di casa di 60 anni con un falcetto da giardinaggio quando l’ambulanza di volontari di Bellano è arrivato in via Verdi per beghetto consigliere comunale assessore era ormai troppo tardi per cercare di salvarlo dopo la richiesta di intervento era stato attivato anche l’elisoccorso proveniente da Sondrio ma per beghetto non c’era più nulla da fare secondo quanto ricostruito sarebbe stato lo stesso dell’omicidio ad allertare i carabinieri abbiamo all’estero Torniamo in medioriente almeno 16 cittadini palestinesi tra cui 18 minuti e sono stati uccisi in una ...