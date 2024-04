UFFICIALE – Udinese - Cioffi è stato esonerato L’annuncio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 aprile 2024) Attraverso una nota stampa pubblicata sul proprio sito, l’ha reso noto l’esonero di Gabriele. Seguiranno comunicazioni sul suo sostituto. ESONERO– L’pochi minuti fa ha reso noto l’esonero del proprio allenatore. La società bianconera, attraverso un comunicato stampa, ha sollevato dall’incarico Gabriele. Questa la nota dei friulani. “Calcio comunica di aver sollevato Gabrieledall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al mister i ringraziamenti per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto durante questi mesi, a lui i migliori auguri per il prosieguo di carriera. Il Club ringrazia anche i suoi collaboratori Cristiano Bacci e Gilberto Ribeiro Andrade per l’impegno ...