Ue - Mattarella | scelte tempestive o sono popoli a pagare prezzo

(Di lunedì 22 aprile 2024) Roma, 22 apr. (askanews) – “Occorre oggi, perchè richiesto dagli eventi, un analogo spirito costruttivo di fronte alle sfide e alle minacce che abbiamo di fronte a noi: la condizione di alcuni paesi al confine con la terribile guerra provocata dall’aggressione russa all’Ucraina, sarebbe ben diversa se non fossero saldamente parte dell’Ue. Qui si coglie il valore dellefatte a tempo debito, fatte tempestivamente, perchè la storia presenta sempre il conto delle occasioni perdute e poia pagarlo, in seguito, a caro”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergioalla cerimonia per il ventesimo anniversario dell’adesione della Slovenia all’Unione europea sottolineando il valore dell’adesione di alcuni paesi nel 2004. L'articolo proviene da Ildenaro.it.