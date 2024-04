Ue - Mattarella | imprescindibile e urgente completamento progetto europeo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 aprile 2024) Roma, 22 apr. (askanews) – “La celebrazione di oggi” per i vent’anni dell’adesione della Slovenia all’Unione europea “richiama e sollecita a sottolineare l’urgenza, se si vuole contribuire al consolidamemto della pace, deldel,oggi più che mai, innanzitutto per i paesi balcani occidentali che attendono da venta’anni, non è possibile indugiare ulteriormente, oltre che per Ucraina, Moldova, Georgia”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergioalla cerimonia per il ventesimo anniversario dell’adesione della Slovenia all’Unione europea. L'articolo proviene da Ildenaro.it.