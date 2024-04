Udinese - ufficiale | Gabriele Cioffi esonerat - Cannavaro pronto a sostituirlo

(Di lunedì 22 aprile 2024) La notizia era nell’aria e adesso è anche: l‘ha. Fatale la sconfitta maturata con il Verona sabato scorso all’ultimo minuto, sconfitta che relega i bianconeri al terzultimo posto in classifica, alla pari con il Frosinone con 28 punti, anche se l’deve giocare gli ultimi venti minuti di partita contro la Roma giovedì prossimo e si riparte dal punteggio di 1-1. IL COMUNICATOCalcio comunica di aver sollevatodall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al mister i ringraziamenti per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto durante questi mesi, a lui i migliori auguri per il prosieguo di carriera. Il Club ...

Era attesa per oggi la decisione sulla data prescelta per riprendere la gara tra Udinese e Roma, sospesa al 72` per il malore a N`Dicka, difensore...

La Lega Serie A ha reso nota la data e l’orario della prosecuzione della sfida tra l’ Udinese e la Roma , sospesa per il malore a Ndicka La gara tra Udinese Roma aveva dato un grande spavento a tutti ...

La Lega Serie A ha reso noto quando verranno disputati i minuti mancanti di Udinese-Roma , interrotta la scorsa domenica. La 32° giornata di Serie A, an data in scena lo scorso weekend, non si è ...

Roma, 19 aprile 2024 – E’ ufficiale Udinese-Roma si finirà di giocare. Domenica scorsa il match era stato sospeso al 27’ per un grave malore che ha colpito il giallorosso Evan N’Dicka. La Lega lo ha ...

Roma, 19 aprile 2024 – E’ ufficiale Udinese-Roma si finirà di giocare. Domenica scorsa il match era stato sospeso al 27’ per un grave malore che ha colpito il giallorosso Evan N’Dicka. La Lega lo ha ...

L’Udinese si rilancia con Cannavaro : la nomina del nuovo allenatore porta speranza e ambizione nei tifosi friulani Da tempo aspettava il momento giusto per mettersi in gioco ed ora è arrivata ...

La Juventus celebra la giornata mondiale della Terra - Sul proprio sito ufficiale, la Juventus celebra la giornata mondiale della Terra: " Oggi si celebra la Giornata della Terra, un’occasione per sensibilizzare sull'importanza della sostenibilità ...tuttojuve

Lotta Salvezza – la situazione - Cinque giornate al termine del campionato, cinque partite che andranno a decidere chi resterà in serie A e chi no. Salutata ormai la Salernitana, restano in lizza le solite sette squadre che da settim ...pianetaempoli

Chi è il nuovo allenatore dell’Udinese Ecco il nome del sostituto di Cioffi - L’Udinese sta vivendo un momento molto delicato, probabilmente quello più difficile degli ultimi anni. La squadra si trova infatti in piena lotta per non retrocedere, a pari punti con il Frosinone al ...alphabetcity