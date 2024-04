Udinese - no di Reja per motivi personali | è Cannavaro il nuovo allenatore

(Di lunedì 22 aprile 2024) E’ Fabioil sostituto di Gabriele Cioffi sulla panchina dell’. In giornata è arrivato anche il comunicato ufficiale del ribaltone dopo la sconfitta nello scontro salvezza contro il Verona. “Calcio comunica di aver sollevato Gabriele Cioffi dall’incarico diresponsabile della prima squadra. Al mister i ringraziamenti per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto durante questi mesi, a lui i migliori auguri per il prosieguo di carriera. Il Club ringrazia anche i suoi collaboratori Cristiano Bacci e Gilberto Ribeiro Andrade per l’impegno profuso. Seguiranno comunicazioni sulla nuova guida tecnica della squadra”, si legge nel comunicato ufficiale. Il sostituto è FabioLe ultime ore sono state caldissime in casae la dirigenza ha ...

