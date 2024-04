Udinese - esonerato Cioffi | Cannavaro è il nuovo allenatore

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 22 aprile 2024) (Adnkronos) – Gabrieledall’, dove in panchina arriva Fabio. “Calcio comunica di aver sollevato Gabrieledall’incarico diresponsabile della prima squadra”, è la nota del club sul sito ufficiale dove si legge ancora: “Al mister i ringraziamenti per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto durante questi mesi, a lui i migliori auguri per il prosieguo di carriera. Il Club ringrazia anche i suoi collaboratori Cristiano Bacci e Gilberto Ribeiro Andrade per l’impegno profuso. Seguiranno comunicazioni sulla nuova guida tecnica della squadra”. Poi il secondo annuncio: “E’ Fabioilbianconero”. “Calcio è ...