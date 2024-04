Ucraina, aiuti Usa da 60 miliardi - Se esiste un centro nevralgico della tensione tra la Russia e l'Occidente ha senza dubbio sede a Kaliningrad. Si tratta di un'exclave russa: ovvero fa parte della Russia ma ...ilmessaggero

Ucraina, Polonia pronta ad ospitare le armi nucleari Nato - 'Di fronte allo spiegamento di nuove armi da parte della Russia nella vicina Kaliningrad e in Bielorussia', ha precisato il presidente polacco ...adnkronos

Ucraina, Kiev: “Difficoltà da metà maggio ma non ci sarà Armageddon” - IN AGGIORNAMENTO. La guerra in Ucraina è giunta al giorno 789. L'allarme di Orban: "L'Occidente è a un passo dall'inviare le truppe in Ucraina". La Camera Usa ...lapresse