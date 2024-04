Ucraina | ministra Belgio - ' accelerare consegna armi'

(Di lunedì 22 aprile 2024) Bruxelles, 22 apr. - (Adnkronos) - "Bisogna assolutamenteladi" all', visto che gli attacchi russi "sono sempre più violenti". Lo sottolinea ladegli Esteri delHadja Lahbib, a margine del Consiglio Affari Esteri e Difesa a Lussemburgo. Il, aggiunge, "partecipa all'iniziativa ceca" di acquistare munizioni da inviare all', procurandosele da Paesi terzi.

