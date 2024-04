Ucciso dal pioppo caduto in strada - 2 indagati | il nodo dei mancati fondi per l’abbattimento

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 22 aprile 2024) Bergamo. Sono due le persone indagate per la morte di Ferruccio Paolo Carminati, il 53enne motociclista di Osio Sottodalinmercoledì scorso (17 aprile) in via Stezzano a Bergamo. Si tratta di N.P., direttore del Centro Cerealicoltura e Colture Industriali (Crea) e di S.M.L., biologa e ricercatrice. L’albero che ha colpito in testa Carminati sorgeva sul terreno di proprietà del centro di ricerca, al quale pochi mesi fa era stata recapitata una relazione che suggerivaurgente della pianta. A ottobre 2023, lo Studio Gpt avrebbe redatto un documento proprio su quelle piante: 7 indicate come a rischio e una, in particolare, da abbattere il prima possibile (tra queste, ci sarebbe anche quella costata la vita a Carminati). Il documento è finito nel fascicolo ...