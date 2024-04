Tv in lutto - addio per sempre all’iconica attrice

(Di lunedì 22 aprile 2024) Personaggi Tv.nel mondo della televisione: l’iconicasi è spenta all’età di 75 anni. Il triste annuncio ha gettato tutti nello sconforto. Nessuno si sarebbe aspettato di ricevere una notizia così brutta. Il ricordo dell’nessuno potrà mai cancellarlo. (Continua…) Leggi anche: “Forum”, graveperallo storico volto del programma Leggi anche: Graveper il famoso attore: è morta la moglie Tv in, morta l’a 75 anni Il mondo della televisione colpito da un tragico: l’è morta all’età di 75 anni. Il suo decesso è avvenuto lo scorso 11 aprile, ma la sua scomparsa è stata annunciata solo adesso dalla sua famiglia con un ...

“Mia sorella non c’è più”. La famosa attrice morta a 29 anni , il terribile annuncio della sua famiglia scuote il panorama dei social network mondiali e delle serie tv. La scomparsa della ...

Calcio in Lutto , Maurizio Sarri saluta sua mamma Clementina . L’ex tecnico di Juventus, Napoli, Chelsea, Empoli e Lazio perde chi lo sostenne maggiormente nella sua scelta di vita. La notizia è stata ...

lutto. addio a Giuseppe Bianco - E' scomparso all'età di 90 anni Giuseppe Bianco, tra i fondatori della Libertas Forno Sergio Benetti. lutto nel mondo dell’atletica piemontese. E’ scomparso all’età di 90 anni Giuseppe Bianco, storico ...fidal

Oroscopo di martedì 23 aprile, chi sale e chi scende: i colpi di coda di Mercurio retrogrado portano problemi - L'oroscopo di martedì 23 aprile 2024 si preannuncia "problematico" per alcuni segni. Possibili sprazzi di positività per altri. Sole, Giove e Urano sono in Toro; la ...leggo

addio a Marco Paccagnella, ingegnere di 31 anni. «Il ragazzo che tutti vorremmo come figlio» - MESTRINO - lutto a Mestrino per la scomparsa di Marco Paccagnella, ingegnere di 31 anni. Il giovane è deceduto a seguito di una malattia. Era molto impegnato nella scuola ...ilgazzettino