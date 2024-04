Tuttosport – in gennaio 15 cessioni - 9 acquisti e sta salvando il Verona

(Di lunedì 22 aprile 2024) 2024-04-22 16:51:49 Torino, l’ultimo titolo di: Nell’arco della sua carriera, Marco Baroni, 60 anni, ha allenato venti squadre, diciassette dalla Serie D alla A, alle quali aggiungere le esperienze maturate nel campionato Primavera con il Siena e con la Juve. Nel 2017, ha firmato la storica promozione in Serie A del Benevento; nel 2022, ha riportato in Serie A il Lecce, adesso sta costruendo un’impresa che, se riuscirà a coronare fra cinque giornate, sarà risultata eccezionale: la salvezza del. All’inizio dell’anno, l’Hellas era terz’ultimo in classifica con 14 punti: oggi ne conta 31, è +3 sulla Zona B. E tutto questo ,nonostante dal 2 febbraio, all’indomani della chiusura del mercato invernale, Baroni sia stato costretto a rimontare la squadra che, obbligata da ragioni di bilancio, la società aveva smontato. Ricapitolando (tabella ...

Fenomenale Baroni: in gennaio 15 cessioni, 9 acquisti e sta salvando il Verona - A cinque giornate dalla fine, l'allenatore dell'Hellas sta costruendo un'impresa che, se riuscirà a tagliare il traguardo salvezza, sarà stata eccezionale ...tuttosport

Vaciago: 'L'eventuale sostituzione di Allegri non risolverebbe tutti i problemi Juve' - I direttore di Tuttosport Guido Vaciago nella scorsa puntata di "Tutti ... I risultati deludenti della Juventus sono iniziati nel primo mese del 2024: il 27 gennaio era infatti arrivato il pareggio ...it.blastingnews

Federica Pellegrini e il parto: "Contrazioni violente, non mi reggevo in piedi" - Federica Pellegrini è stata opite a Verissimo, dove ha raccontato i momenti del parto, che non è stato per niente semplice. L'ex nuotatrice ed il marito hanno vissuto dei momenti non facili lo scorso ...tuttosport