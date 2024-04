Tutto sul futuro marito dell' attrice toscana

Contrarre la Rosolia in gravidanza è estremamente pericoloso (il feto rischi a di contrarre la sindrome da Rosolia congenita associata a complicazioni anche molto gravi sullo sviluppo degli organi), ...

Lo diciamo subito: l’eco ansia è eco logica. Perdonate il gioco di parole ma pare doveroso: non è un caso che l’ecoansia sia una delle patologie più diffuse di questo momento storico. Secondo una ...

La radiofrequenza regala una sferzata tonificante ai tessuti, tono e vitalità alla pelle, sia del viso che del corpo . Come sostengono diversi studi, questo ttrattamento ha avuto un boom di ...

Tennis , la confessione inaspettata ha fatto il giro dei social e non solo: a tutto doping , i risultati sono lampanti. Sarà anche noioso, mettiamola così, ma è oramai necessario, coi tempi che ...

Mike: Sulla Rai andrà in onda una Fiction Dedicata alla vita del conduttore, sia quella privata sia quella pubblica. Ecco che cosa sappiamo Sulla trama e non solo! Sta per arrivare Sulla Rai una ...