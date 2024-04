Tutti i motivi per cui l’Inter ha meritato lo scudetto

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ormai già da diverse settimane (se non da alcuni mesi) l’unica domanda che ci si poneva era quella relativa a quando la matematica avrebbe consegnato nelle mani dellodella tanto agognata seconda stella. Sì perché sul fatto che il campionato edizione 2023/2024 fosse ormai in ghiaccio per i nerazzurri non vi erano dubbi da tempo. Il calendario della Serie A ha creato i presupposti per una sceneggiatura indimenticabile in ottica titolo, offrendo all’opportunità, pressoché irripetibile, di giocarsi il primo match pointnel derby in “trasferta” con il Milan; i nerazzurri non si sono fatti pregare e con grande autorevolezza hanno espugnato San Siro prendendosi il tricolore ed imponendo ai cugini l’”onta” dei festeggiamenti per la seconda stella in una Scala del Calcio a forti tinte ...