Tutti i Mondiali vinti dalla Ferrari in Formula 1 | costruttori e piloti

Leggi tutta la notizia su moltouomo

(Di lunedì 22 aprile 2024) Larappresenta l’automobile per eccellenza. Il sogno di ogni appassionato è guidarne una anche solo per 100 metri. Una leggenda che in parte è conseguenza dell’incredibile risultato nella storia della1. Ripercorriamo quindi tutte le vittorie della Rossa. La storia dellain1 è ricca di vittorie, per quanto riguarda i ...

first appeared on MoltoUomo.it.