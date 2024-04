Tutti i dossier su cui Pechino critica il G7 Esteri italiano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 22 aprile 2024) Le conclusioni della ministerialedel G7 riunitasi la scorsa settimana a Capri sotto la presidenza di Antonio Tajani non sono affatto piaciute a. Lo raccontano tre articoli pubblicati dal Global Times, quotidiano in lingua inglese controllato dal dipartimento della propaganda del Partito comunista cinese, e le parole di Wang Wenbin, portavoce della diplomazia cinese, che nel consueto briefing quotidiano con i media ha accusato i Sette di “mentalità da guerra fredda”. Il primo articolo, firmato dalla redazione, riguarda l’economia. S’intitola “Le denunce di ‘sovraccapacità della Cina’ non aumenteranno la competitività dell’Occidente”. Il G7 ha ribadito le sue preoccupazioni per le politiche e le pratiche non di mercato della Cina e i loro impatti su lavoratori, industrie e resilienza economica.“Sebbene la dichiarazione affermi la ...