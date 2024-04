Turismo – AssoMalta rafforza il legame tra Italia e Malta con l’apertura di una sede di Rappresentanza a Napoli

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 22 aprile 2024), l’Associazione del Commercio Italo-Maltese, annunciadi unadi, presso il Polo dello Shipping. A darne notizia il Presidente di, Avv. Stefano Colombetti che ha dichiarato: “La nuovarappresenta un ponte ideale tra le regioni meridionali d’, due aree geografiche che vantano una storia comune e una solida collaborazione economica.si pone come punto di riferimento per le aziende maltesi in, che operano nei diversi settori del commercio, della cultura, dele dei progetti europei, favorendo lo sviluppo di nuovi scambi commerciali e ...