Tudor Servirà una Lazio perfetta - dobbiamo crederci

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 22 aprile 2024) I biancocelesti devono ribaltare lo 0-2 con la Juve per andare in finale di Coppa Italia ROMA - "È una gara importante perché si gioca per andare in finale contro una squadra forte e contro un risultato che non è facile da ribaltare. Peròprovarci con tutte le nostre forze: bisogna