Truffe finanziarie 2024 - in Italia la più diffusa è lo spoofing

Truffa aggravata, appropriazione indebita, amministrazione infedele, cattiva gestione, omissione della contabilità, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione. Reati che Daniele Panicci, 51 anni di Zelbio, avrebbe commesso in Svizzera tra il 2017 e il 2022, per i quali ora è stato arrestato ai fini dell’estradizione, così come disposto dalla Corte d’Appello di Milano, accogliendo la richiesta dell’autorità ... (ilgiorno)

All’Unione europea quando devono assegnare dei finanziamenti alL’Italia ci vanno coi piedi di piombo. Come dargli torto, se siamo di gran lunga in testa alla classifica dei danni causati al bilancio comunitario a causa di frodi, truffe, appropriazioni indebite, spese fasulle? I dati arrivano dal rapporto sull’anno 2023 delle attività della Procura europea (Eppo), che vede L’Italia quale Paese col valore più alto in termini di danni ... (thesocialpost)

ROMA – Allarme Truffe on line. Bastano un "like" o un "segui" e parte subito il tentativo di raggiro. Oramai il "fuffaguru" nostrano, falsa divinità del guadagno facile, affina le sue armi e va a caccia di vittime soprattutto sui social. Le prede preferite sono i giovani, inesperti in campo finanziario e facilmente manipolabili grazie […]