Troppe ore al computer possono compromettere l' erezione

(Di lunedì 22 aprile 2024) Viviamo in un'epoca in cui la tecnologia domina molti aspetti della nostra vita quotidiana. Dal lavoro allo svago, il tempo trascorso davanti a schermi di, tablet e smartphone è in costante aumento. Questo stile di vita sempre più sedentario ha suscitato preoccupazioni per la salute...

Giovanni Molari spiega perché, unico ateneo in Italia, accetterà nei corsi a numero chiuso solo studenti che non faranno test (Tolc) a distanza: “I voti delle prove degli studenti online in media ...

Come sta la democrazia, talk con Antonio Scurati, Paolo Berizzi, Enrico Deaglio e Angela Mauro - Martedì 23 aprile 2024 alle ore 18.30 lo scrittore Antonio Scurati è ospite della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano (viale Pasubio 5) per inaugurare il mese tematico Democrazia a rischio, r ...mentelocale

Pallavolo: gara 2 a Conegliano, troppi errori per Scandicci - Le venete riportano in parità la sfida per lo scudetto con la Savino del Bene, ora testa a gara 3 in programma mercoledì 24 aprile a Treviso ...intoscana

Caos Rai, troppi 1800 euro per Scurati Fedez ne avrebbe guadagnati 70mila per Belve - Piovono cifre dal cielo. è vero che Fedez ha guadagnato 70mila euro per la sua intervista a Belve mentre per la Rai 1800 euro da dare a uno scrittore erano troppiultimenotizieflash