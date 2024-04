Tredicesime e premi di produzione più ricchi Come e per chi potrebbero cambiare le tasse

(Di lunedì 22 aprile 2024) Con questo provvedimento si dà il via a una prima attuazione della delega fiscale per i redditi da lavoro autonomo, dipendente, redditi agrari e redditi diversi

Con questo provvedimento si dà il via a una prima attuazione della delega fiscale per i redditi da lavoro autonomo, dipendente, redditi agrari e redditi diversi

Irpef, aumenti tredicesima fino a 80 euro per redditi sotto i 15mila euro: cosa prevede la bozza in cdm - premi fino a 3mila euro tassati al 10% I premi di risultato erogati dal primo gennaio 2025 saranno tassati al 10% entro il tetto di 3mila euro. Lo prevede una bozza del decreto legislativo sulla ...msn

Tredicesime e premi di produzione più ricchi. Come e per chi potrebbe cambiare il Fisco - La bozza del decreto legislativo di riforma delle imposte indirette specifica che “nelle more dell'introduzione strutturale di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di lavoro dipendente ...ilgiornale

Tredicesima, fino ad 80 euro in più per i redditi fino a 15mila euro - Per i lavoratori con reddito fino a 15mila euro è in arrivo nella tredicesima un'incremento fino a 80 euro del bonus già previsto per questi redditi.blitzquotidiano