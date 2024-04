Tredicesima - fino a 80 euro in più per i redditi più bassi I premi e la social card

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il governo si appresta a rivedere parte del regime delle imposte suiIrpef e Ires nel Consiglio dei ministri atteso per domani pomeriggio, 23 aprile. L’esame preliminare del decreto legislativo, a quanto pare, è infatti fra i provvedimenti all’ordine del giorno. Il provvedimento sarà discusso nella riunione tecnica preparatoria.Leggi anche: Bollette del gas, modificati i nuovi contratti dei clienti: aumenti recorda 80per isotto i 15 mila Con il provvedimento, dovrebbe arrivare la delega fiscale per ida lavoro autonomo, dipendente,agrari ediversi. Per i lavoratori con redditoa 15milaè in arrivo nellaun aumentoa ...

Per i lavoratori con reddito fino a 15mila euro è in arrivo nella tredicesima un'incremento fino a 80 euro del bonus già previsto per questi redditi . Lo stabilisce una bozza del decreto legislativo ...

Irpef e Ires, in arrivo novità. Il governo si appresta a varare una revisione del regime delle imposte sui redditi Irpef e Ires nel Consiglio dei ministri atteso per domani pomeriggio:...

Roma, 22 aprile 2024 – Tredicesima 2024 , fino 80 euro in più. Ma non per tutti. Solo per i redditi fino a 15mila euro . E’ quanto sarebbe contenuto in uno dei provvedimenti contenuti nel nuovo ...

Riforma Irpef, Tredicesima in aumento per redditi sotto 15.000 euro: la bozza in Cdm - Tredicesima un po’ più pesante per i redditi più bassi: per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 15.000 euro è previsto un aumento di 80 euro sulle tredicesime. È quanto prevede la bozza attesa ...quifinanza

Tredicesima 2024, fino 80 euro in più. Ecco per chi - Il provvedimento è contenuto nella bozza del decreto legge di riforma fiscale che sarà esaminato domani in consiglio dei ministri ...quotidiano

Tredicesime e premi di produzione più ricchi. Come e per chi potrebbe cambiare il Fisco - La bozza del decreto legislativo di riforma delle imposte indirette specifica che “nelle more dell'introduzione strutturale di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di lavoro dipendente ...ilgiornale