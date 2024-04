Tre secoli con Kant - il primato della ragione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Molto spesso, purtroppo, ciò che rimane del bagaglio filosofico accumulato durante gli anni del liceo si riduce a poche frasi o a sintetici slogan, dal "Cogito ergo sum" di Cartesio all’"Homo homini lupus" di Hobbes fino al famosissimo "Il cielo stellato sopra di me e la legge morale in me" di Immanuel, considerato – al netto di qualche rara eccezione – il più grande filosofo dell’era moderna, del quale ricorrono oggi i trecento anninascita, avvenuta a Königsberg (oggi Kaliningrad) il 22 aprile del 1724. Preciso, metodico, al punto che Giovanni Papini, forse un po’ troppo sbrigativamente, lo definì "un borghese onesto e ordinato", è fuor di dubbio cheabbia condizionato il pensiero filosofico degli anni a venire e che la storiafilosofia lo annoveri comunque fra i “grandi”, se non il più ...