Travaglio a La7 | Quelli che dicono di avere paura del comunismo in realtà temono che qualcuno gli faccia pagare le tasse

(Di lunedì 22 aprile 2024) “Io credo chechedidelhanno, incheglile. Dico sempre: speriamo che arrivino questi famosi “comunisti” chenolea quel milione di persone che vivono sulle spalle dicome noi che invece lele paghiamo. Anche troppe“. Così il direttore del Fatto Quotidiano Marco, ospite della trasmissione In altre parole (La7), risponde al giornalista Massimo Gramellini che gli chiede come mai in Italia c’è gente che teme ilpiù del fascismo. Gramellini menziona poi il ...

Berlusconi, Travaglio: "Dicevano a me che ero ossessionato, ma non lo vogliono lasciar riposare in pace" - Marco Travaglio su Silvio Berlusconi: "Dicevano a me che ero ossessionato, ma non lo vogliono lasciar riposare in pace […] La beatificazione di Berlusconi non è minimamente legata all’affetto che hann ...la7

Fazio ospita Renato Zero e batte Ranucci che supporta Bortone sul caso Scurati - Fazio a 2,2 milioni cavalcando anche lui il caso Scurati. Vince di misura la serata la replica di ‘Makari’ davanti a ‘Lo show dei record’, ma ‘Che tempo che fa’ riesce a fare bene con Renato Zero tra ...primaonline

Marco Travaglio: "La nostra Costituzione ci dice che si manifesta liberamente e non con il permesso dei superiori" - Marco Travaglio sulle manifestazioni nelle università italiane: "La sinistra è scavalcata da questi ragazzi, una delle ragioni per cui protestano è perché vogliono dire ‘noi siamo solidali con Gaza”.la7