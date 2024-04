Tragedia sfiorata nel Salento Non rispondeva al telefono - anziano salvato in extremis dai poliziotti

(Di lunedì 22 aprile 2024) Pubblicato il 22 Aprile, 2024 Dopo quelle che purtroppo si sono verificate nelle ore e nei giorni scorsi, ancora unanel. Ieri mattina, infatti, è giunta una chiamata presso la Centrale Operativa del Servizio di Soccorso Pubblico del 113. Questa chiamata arrivava da una donna residente a Bassano del Grappa che quale riferiva di aver cercato invano di mettersi in contatto tramite cellulare con l’suocero residente a Lecce e che vive in casa da solo. La donna, inoltre, riferiva che l’, nei giorni scorsi, aveva manifestato alcuni segni di squilibrio e propositi di suicidio. Il personale delle Volanti di Lecce è quindi intervenuto nella palazzina in periferia, domicilio dell’, che intanto continuava a non dare segni della sua presenza ...

Momento di terrore in un istituto professionale di Trieste . Durante l'ora di informatica, due studenti quindicenni hanno avuto una discussione per futili motivi che è degenerata in una vera e propria aggressione. Uno dei due ragazzi ha infatti tirato fuori un coltello da cucina e ha colpito il compagno di banco con tre fendenti. L'articolo Tragedia sfiorata in una scuola di Trieste , studente accoltella compagno di classe : trasportato in codice ... (orizzontescuola)

San Benedetto (Ascoli), 18 aprile 2024 – sfiorata la tragedia nel mare a largo di San Benedetto dove, dopo la collisione contro la struttura della piattaforma “Fabrizia”, è Affonda to il peschereccio Antonio Padre della flottiglia sambenedettese. Salvi i tre uomini dell’equipaggio. L’incidente è avvenuto verso l’una della notte scorsa. Sulle cause sono in corso accertamenti da parte del personale della capitaneria di porto che è già sul posto ... (ilrestodelcarlino)

Tragedia sfiorata durante il match di hockey , sconosciuto salva la vita ad un bambino [VIDEO] Una serata di festa stava per trasformarsi in Tragedia . Fortunatamente tutto questo non è accaduto per i pronti riflessi non di un giocatore in campo, ma di uno spettatore sugli spalto. Una vicenda che arriva direttamente dall’America e che vede come protagonista un bambino di 4 anni. Il piccolo si chiama Nasir ed insieme alla sua mamma sono andati a ... (cityrumors)

Quella descritta da chi ha assistito alla scena sembra ripresa da un film dell’orrore di bassa lega. E invece è la cruda realtà che si sono ritrovati a guardare in faccia loro malgrado tutti coloro che si trovano sulla banchina della metropolitana di Milano in attesa del convoglio cittadino. Esattamente alla fermata della metro verde M2 di Lambrate, zona Est della città. Una sequenza agghiacciante, anche per la gratuità e l’estemporaneità di ... (secoloditalia)

Clodiense in C, Tragedia sfiorata alla festa promozione: Rabbas sbatte la testa contro un ponte - Clodiense in Serie C, Mohamed Rabbas all'ospedale: il calciatore ha sbattuto la testa contro un ponte mentre era a bordo dell'autobus scoperto per la festa.sport.virgilio

BOLOGNA – Tragedia sfiorata nei pressi di un centro sportivo: 17enne accoltellato. Identificato il presunto autore - 22 Aprile 2024 - I Carabinieri della Stazione Bologna Bertalia hanno denunciato un 16enne alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di - Renonews.it ...renonews