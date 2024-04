Tragedia nel Sonno | Detenuto Muore in Carcere per un Malore

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 22 aprile 2024) L'Aquila - Una tragica scoperta ha sconvolto ildi Sulmona, dove Silvio Chiodo, 65 anni, è stato trovato senza vita nella sua cella. L'uomo, apparentemente in buona salute, è stato vittima di unimprovviso durante il, secondo quanto emerso dagli agenti penitenziari. La Procura ha avviato indagini sull'incidente, ordinando accertamenti presso l'obitorio dell'ospedale di Sulmona, dove è stata trasferita la salma. L'esame ha confermato che il decesso è stato causato da cause naturali. Chiodo,da alcuni anni neldi Sulmona, era conosciuto come un ospite tranquillo che non aveva mai causato problemi al personale penitenziario o ai suoi compagni di cella. La sua morte improvvisa ha lasciato sgomento ile ha sollevato domande sulla sicurezza e la ...