Tragedia ad Eboli | bimbo sbranato da due pitbull

A Eboli , in provincia di Salerno, un uomo di 76 anni, Riccardo Santimone, ex gommista in pensione, è stato ucciso a coltellate dal figlio 47enne, Vincenzo. L’omicidio è avvenuto nella serata di ...

Tempo di lettura: < 1 minutoSoffre di patologie psichiche Vincenzo Santimone il 47 che, ieri, intorno alle 19, in un’abitazione situata in una palazzina in via Bartolo Longo nel rione della Pace ...