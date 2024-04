Traffico Roma del 22-04-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 aprile 2024) Luceverdevery trovate in studio Tiziana remondi poco ilsulla principale rete viaria della capitale brevi rallentamenti lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra Tiburtina e Cristina incidente invece su via Cristoforo Colombo Ci sono code tra il raccordo anulare via di Malafede in direzione di Ostia io lo stadio Olimpico è cominciata da circa un’ora aBologna posticipo della 33esima giornata di Serie A al termine della gara saranno inevitabili difficoltà per ilsulla Minions della Vittoria soprattutto poi sul lungotevere sulla tangenziale lavori su via Ostiense chiuso il tratto tra via Lucio lepidio e via di Castel Fusano nelle due direzioni chiusa anche le missioni su via Ostiense per i veicoli provenienti dal viadotto attico tabacchi Per quanto riguarda i trasporti sulla linea ...