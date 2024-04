Traffico Roma del 22-04-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 aprile 2024) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchiintenso su Gran parte delle strade cittadine spostamenti in parte penalizzati dal maltempo sta piovendo In alcune zone dell’hinterland siamo tutte le attenzioni del caso sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata internet non riuscite a che altezza l’aria e a partire dalla Bufalotta Sino all’uscita alla rustica in carreggiata esterna code a tratti dal io con laFiumicino sino alla Tuscolana e poi dalla Prenestina allo svincolo Tiburtina cominciata da pochi minutiBologna posticipo della 33esima giornata di Serie A termine della gara il triplice fischio dovrebbe arrivare poco dopo le 20:15 saranno inevitabili disagi per ilal Flaminio al della Vittoria soprattutto sui Lungotevere sulla tangenziale ...