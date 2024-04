Traffico Roma del 22-04-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 aprile 2024) Luceverdeveri trovate in studio Tiziana rimondi eintenso lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare Ci sono code tra laFiumicino e Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra via della Magliana & via Aurelia tra Cassia bis Veientana e Salaria e proseguendo tra bufalo te Prenestina coda in uscita dalla città anche sul tratto Urbano della A24-teramo dalla tangenziale est al Raccordo Anulare ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni ci sta in fila anche in carreggiata opposta sulla tangenziale da via Tiburtina a via Salariain questo caso ho dovuto anche per gli spostamenti in direzione dello Stadio Olimpico dove alle 18:30 è in programma ...