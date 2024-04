Traffico Roma del 22-04-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità su via del Foro Italico tratto della tangenziale Tra Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni si sta in fila anche in carreggiata opposta sulla tangenziale da via Tiburtina a viale di Tor di Quintoin questo caso ho dovuto anche per gli spostamenti in direzione dello Stadio Olimpico dove alle 18:30 è in programma l’incontromeno Bologna consueto piano trasporti con divieti per la sosta nell’area del Foro Italico ricordiamo che lo stadio è raggiungibile con il tram da che parte da Piazzale Flaminio e da 16 linee di bus da diverse zone della città ci spostiamo ai Parioli per lavori sui binari chiusa la corsia tranviaria di viale Gioacchino Rossini tra Piazza Ungheria e Guido D’Arezzo sempre in tema di trasporti sulla ...