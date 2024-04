Traffico Roma del 22-04-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità al momento abbiamointenso in via Aurelia Antica sul piazzale Clodio in via della Giuliana in via delle Milizie sulla circonvallazione Clodia in piazza Adriana sul Lungotevere dei Mellini in via Nomentana in viale Regina Margherita in via in via dell’Acqua Bullicante in via Torpignattara è sul Raccordo Anulare tra via Anagnina & via Ardeatina In collaborazione con Luce Verde infomobilità