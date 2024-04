Traffico Roma del 22-04-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 aprile 2024) Luceverdebelli trovati dalla redazione non molto ilpresente al momento sulle strade della capitale segnalato incidente sul tratto Urbano della A24 che sta provocando una coda tra la vita di via Filippo Fiorentini e l’ingresso con la tangenziale e ricordiamo che per lavori di riqualificazione di Piazza dei Cinquecento fino al 30 maggio Restano chiuse via Pietro Barbieri è via Cernaia con modifica percorso delle trasporto pubblico di zona fuori raccordorallentato tra via Acilia e via di Malafede Verso il raccordo anulare a causa delintenso e proseguono i lavori sulla via Ostiense con la temporanea chiusura del tratto stradale tra via Lucio lepidio e via di Castel Fusano In entrambe le direzioni divieto di transito sulla rampa che immette su via Ostiense per i veicoli provenienti dalla ...