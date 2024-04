Traffico Roma del 22-04-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare rallentamenti lungo la carreggiata esterna tra le uscite Appia e Prenestina fuori raccordo proseguono i lavori sulla via Ostiense con la temporanea chiusura delle tratto stradale tra via Lucio lepidio e via di Susanna In entrambe le direzioni divieto di transito sulla rampa che immette su via Ostiense per i veicoli provenienti dalla viadotto attico tabacchi su via Lucio lepidio il transito è consentito solo ai mezzi Atac e che sono al deposito ai Parioli per lavori sui binari chiusa la corsia tranviaria di viale Gioacchino Rossini 3 a Piazza Ungheria e via Guido D’Arezzo con modifiche per le linee tram la linea 19 sostituita da uster a Porta Maggiore Piazza Risorgimento mentre le linee 2 e 3 sono sostituite da bus tra Porta ...