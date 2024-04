Traffico Roma del 22-04-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 aprile 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare in carreggiata interna coda per incidente tra l’uscita Tuscolana e Appia in esterna cose pertra uscite abbia e Prenestina in via di Decima la polizia locale Segnalarallentato per incidente avvenuto in prossimità di Viale dell’Oceano Indiano altro incidente in via Anastasio II conall’altezza di Viale Degli Ammiragli sempre per incidente siamo in via Tiburtinarallentato in prossimità di via delle Cave di Pietralata trafficata la galleria Giovanni XXIII in direzione di via della Pineta Sacchetti fuori raccordo proseguono i lavori sulla via Ostiense con la temporanea chiusura delle tratto stradale tra via Lucio lepidio via di Castel Fusano In entrambe le direzioni divieto di transito sulla rampa che ...