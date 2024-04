Traffico Roma del 22-04-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità ben trovati dalla redazione intenso Come di consueto in queste ore illungo la rete viaria della città metropolitana dicode persul tratto Urbano della A24 tra il raccordo e la tangenziale trafficata la tangenziale Tra l’uscita di via Tiburtina e via Salaria direzione stadio possibili disagi nelle ore di maggiorsu via dei Monti Tiburtini a causa di lavori e chiusura delle carreggiate centrali nei pressi dell’ospedale Sandro Pertini e ricordiamo che per lavori di riqualificazione di Piazza dei Cinquecento fino al 30 maggio Restano chiuse via Pietro Barbieri è via Cernaia con modifica delle percorso delle trasporto pubblico di zona ai Parioli per lavori sui binari chiusa la corsia ...