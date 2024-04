Traffico Roma del 22-04-2024 ore 08 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 aprile 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione in progressi momento illungo la rete viaria della capitale sul grande raccordo anulare e coda per incidente in carreggiata interna tra l’uscita Flaminia e Salariain coda sulla via Flaminia tra il raccordo e due punti ed anche sulla Salaria tra Villa Spada e la tangenziale facciamo sul tratto Urbano della A24 con ilin coda partire dal raccordo anulare fino la tangenziale e sulla tangenziale si sta in coda tra uscita Nomentana e Salaria direzione stadio in via di Boccea la polizia locale Ci segnala incidente con alrallentato in prossimità di via Mattia Battistini direzione cosa perin via Trionfale tra via ipogeo degli Ottavi e via di Casal del Marmo in direzione di via della Pineta ...