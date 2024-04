Tosone - il formaggio reggiano sconosciuto e amato da Zucchero Fornaciari

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 22 aprile 2024) Una pasta molle, candida come il latte e ancora densa del suo sapore. Ecco il, un grana freschissimo e senza sale. Nasce dallo scarto della lavorazione del Parmigiano, la merenda diPochi fuori dalsanno cosa è il. È un prodotto che nasce dallo scarto della lavorazione del Parmigiano. Veniva regalato come merenda genuina ai bambini che giocavano nei cortili dei caseifici, perché troppo buono per essere buttato via e non essere mangiato. Così buono che il cantautore, figlio di un "voltaformaggi" e cresciuto in caseificio, lo mangiava tutti i giorni alla merenda di metà mattina a scuola, e nel suo libro Il ...