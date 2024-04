Torture su detenuti minorenni al carcere di Milano | arrestati 13 poliziotti

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 22 aprile 2024) Violenze sui giovanidelminorile Cesare Beccaria di. I magistrati della procura del capoluogo lombardo hanno fatto eseguire un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 agenti della Polizia Penitenziaria, 12 dei quali tuttora in servizio presso l’Istituto penale. È scattata inoltre la misura della sospensione dall’esercizio di pubblici uffici nei confronti di ulteriori 8 agenti della Penitenziaria. Anch’essi tutti in servizio all’epoca dei fatti. La procura contesta agli, a vario titolo, reati di maltrattamenti e concorso in tortura. Inoltre ci sarebbe stata una tentata violenza sessuale. In un comunicato dell’autorità giudiziaria si precisa infatti la contestazione di “una tentata violenza sessuale a opera di un agente nei confronti di un detenuto“. Le indagini giudiziarie ...