Torture nel carcere minorile - detenuti ammanettati pestati con bastoni e sacchi di sabbia

(Di lunedì 22 aprile 2024) AGI - Tredici agenti della Polizia penitenziaria sono stati arrestati per maltrattamenti enel'Beccaria' di Milano. La Polizia di Stato e il Nucleo Investigativo Regionale per la Lombardia della Polizia Penitenziaria hanno eseguito un'ordinanza con la quale e' stata disposta la custodia cautelare innei confronti di tredici agenti della Polizia Penitenziaria, dodici dei quali tuttora in servizio nell'Istituto Penale'Cesare Beccaria' di Milano e la misura della sospensione dall'esercizio di pubblici uffici nei confronti di ulteriori otto dipendenti dello stesso corpo di polizia.I reati a vario titolo contestati dalla Procura della Repubblica a partire almeno dal 2022 a oggi e commessi nei confronti di diversidi eta' minore, sono ...