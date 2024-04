Torture al Beccaria - le reazioni | Ora il ministro Nordio riferisca in aula

(Di lunedì 22 aprile 2024) Milano – Da un lato i sindacati di polizia che manifestano sgomento e chiedono di evitare la gogna per agli agenti arrestati, dall’altro le voci politiche che evidenziano la gravità dell’accaduto e le “falle” del sistema carcerario italiano. Su una cosa sono tutti d’accordo: va fatta chiarezza ad ogni livello sugli episodi di tortura e maltrattamenti ai danni di ragazzini detenuti contestati a 13 agenti di polizia penitenziaria del carcere minoriledi Milano che sono stati arrestati con altri 8 sospesi. Spp "Sono fatti gravissimi riferiti ad una vicenda gravissima che richiede la massima attenzione per ricostruire quanto realmente accaduto. Ma prima di mettere alla gogna i colleghi è il caso di ricordare che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo con ...

Milano, 22 apr. (Adnkronos) - C'è anche l'episodio che ha visto come vittima un sedicenne torturato e violentato in cella al Beccaria, l'arresto dei tre ... concorso nel reato di tortura aggravata ...