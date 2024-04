Torture al Beccaria - i racconti dei detenuti | Perdevo sangue e continuavano a picchiarmi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

È solo una delle tantissime e drammatiche testimonianze della dozzina diminorenni che hanno subito pesantissime vessazioni. I verbali sono contenuti nell'ordinanza firmata dal gip di Milano. Le testimonianze "Mi hanno svegliato e mi hanno picchiato mentre ero in cella con un altro (...) mi hanno portato giù in una stanza singola e lì mi hanno ancora picchiato in faccia sul naso che mi faceva tanto male. Mentre mi picchiavano dicevano 'sei venuto ieri e fai così, sei un bastardo, sei un arabo zingaro".