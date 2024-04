(Di lunedì 22 aprile 2024) Firenze, 22 aprile 2024 -lainternazionalea Firenze. Appuntamentodal 25 aprile al primo maggio con la grande kermesse promossa e organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con le principali istituzioni e associazioni di categoria. Sarà l’88esima edizione che riconferma il primato di prima fiera ‘artigiana’ d’Italia. 530 gli espositori: una cifra record, in crescita del 18% rispetto al 2023. Aumentano poi i Paesi pcipanti, che salgono a 32. “Una manifestazione ormai consolidata all’insegna della creatività, bellezza, innovazione e sostenibilità”, ha ricordato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Abbigliamento e accessori, complementi di arredo, design e innovazione, oreficeria, gioielleria e bigiotteria, bellezza e ...

Dopo un lungo periodo di silenzio, il famigerato sparatutto in prima persona, Mouse , ha finalmente fatto il suo ritorno al centro della scena videoludica. Questo evento tanto atteso è avvenuto ...

Pizza Village , a Napoli dal 14 al 23 giugno presso la Mostra d’Oltremare . A settembre la kermesse sarà a Milano e in una importante capitale europea per promuove l’immagine partenopea oltre i ...

Ikea è torna ta alla Milano Design Week per il secondo anno consecutivo ma questa volta con una mostra -evento chiamata 1st: ecco tutti gli appuntamenti e i concerti gratuiti in programma dal 15 al 21 ...

Torna la Mostra dell’artigianato alla Fortezza: spazio ad arte, restauro e tecnologia - Firenze, 22 aprile 2024 - Torna la Mostra internazionale dell’artigianato a Firenze. Appuntamento alla Fortezza dal 25 aprile al primo maggio con la grande kermesse promossa e organizzata da Firenze F ...lanazione

Mostra i genitali a 4 ragazze, poi gli dà i suoi boxer con il numero di telefono: “Volete fare conoscenza” - Sulle spiagge del lago Maggiore un uomo ha Mostrato i suoi genitali a quattro turiste tedesche. Il trentenne della provincia di Varese è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico.fanpage

A Firenze la Mostra Internazionale dell’Artigianato: oltre 500 espositori tra innovazione e tradizione - Dal 25 aprile al primo maggio Torna alla Fortezza da Basso di Firenze MIDA, la 88°Mostra Internazionale dell’Artigianato ...intoscana