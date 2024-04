Torna il freddo | ecco le città dove si possono riaccendere i termosifoni con le dovute deroghe

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 22 aprile 2024) Complice il maltempo, con il brusco abbassamento delle temperature, alcuni comuni hanno dato il loro ok per la riaccensione dei. A Milano al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle autorità, gli impianti termiciessere attivati dal responsabile solo in presenza di situazioni climatiche avverse e comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria (ovvero 7 ore). A Bologna è stata autorizzata l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento fino al 26 aprile compreso. L’accensione è permessa a un massimo di sei ore giornaliere e non oltre i 19 gradi. A Parma si prolunga la decisione fino al 28 aprile, autorizzandone il funzionamento per un limite massimo di sei ore e mezzo al giorno, nella fascia oraria 5-23. Firmata l’ordinanza ...