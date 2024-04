‘Topolino’ arrestato a Bologna | con ‘Minnie’ accalappiava famiglie per derubarle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 aprile 2024), 22 aprile 2024 – Cinque anni di carcere per. Sabato pomeriggio, i poliziotti delle volanti, impegnati nel consueto servizio di controllo del territorio in centro, hanno notato un ventinovenne romeno già più che conosciuto, assieme a una connazionale vestita da Minnie, in via Ugo Bassi. L’uomo, che nella circostanza era in “borghese”, ma che è solito mascherarsi da Topolino e girovagare in centro per accalappiarecon la scusa di una foto e, è stato controllato: a suo carico è emerso un ordine di carcerazione per un cumulo di pene pari a quattro anni, otto mesi e 26 giorni, per furti e rapine commessi a partire dal 2017 in città. Il 29enne al termine degli accertamenti è stato quindie accompagnato alla Dozza.