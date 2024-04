Tony Khan | Sarebbe bello riavere MJF - su Kenny Omega e Britt Baker invece…

AEW : Tony Khan soddisfatto dei risultati ottenuti nel primo trimestre del 2024 Il 2024 della AEW è già stato ricco di eventi importanti. Dal ritiro di Sting davanti ad un’arena sold out, al debutto di grandi star come Will Ospreay, Mercedes Mone e Kazuchika Okada. Questa ...

Tony Khan : “Qualcun altro che si occupi del booking al posto mio? In futuro può essere” Come sappiamo, Tony Khan gestisce in prima persona il booking degli show AEW e, di fatto, è lui ad avere l’ultima parola sulle decisioni. L’operato del Presidente AEW non va certo esente da ...

Tony Khan torna a parlare di CM Punk : “La AEW paga le spese mediche dei wrestler” Come sappiamo i rapporti tra AEW e CM Punk non sono proprio idilliaci. La federazione non ha gradito alcune affermazioni del Best In The World e, in risposta, ha mandato in onda il filmato di ...

Tony Khan : “Ci piacerebbe avere Nikki Bella in AEW” Tony Khan sarebbe interessato a valutare la possibilità di avere Nikki Bella in AEW. Nikki e Brie Garcia, alias le “Bella Twins”, si sono concentrate sulle loro attività commerciali e non ...

