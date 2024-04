TNA | La compagnia avrebbe nel mirino una star decisamente controversa

Nell’ultima settimana la TNA è riuscita nuovamente a chiudere la vendita dei biglietti per Rebellion e a poche ore dall’evento ha completato il tutto raggiungendo un nuovo SOLD OUT. Il Palms di Las Vegas dopo Hard To Kill e i successivi tapings TV dello scorso gennaio ha ospitato Ancora una volta un Premium Live Event della Total NonStop Action Wreslting, questa volta però con la novità di essere il primo sotto la completa gestione di ... (zonawrestling)

Durante l’episodio di iMPACT andato in onda la scorsa notte su AXS TV e TNA Ultimate Insiders, la TNA ha dato ufficialità alle voci generate negli ultimi mesi. Dopo oltre un decennio tornano sul mercato le action figures della compagnia, in questa occasione prodotte dalla Power Town Wrestling e dal 15 aprile disponibili per il pre-order. Qui l’annuncio disponibile anche sui canali social della federazione. Here's the first look ... (zonawrestling)

Dopo la firma del contratto di AJ Francis, la TNA annuncia ufficialmente il rinnovo dell’accordo con Ace Austin. L’ex campione X-Division, vincitore della Super X Cup 2021 e detentore per ben due volte dei titoli di coppia della compagnia nel team ABC assieme a Chris Bey, lega ancora il suo nome a quello della Total NonStop Action Wrestling. Qui l’annuncio ufficiale della federazione. BREAKING: @The_Ace_Austin has re-signed with ... (zonawrestling)

Il roster della TNA ha recentemente perso alcuni grandi nomi, ma proprio oggi è arrivata la conferma di un nuovo ingaggio. Pare, stando ad un recente reoport di Fightful Select, che AJ Francis (noto come Top Dolla in WWE) abbia firmato un contratto con la TNA valido per tutto il 2024. L’atleta aveva recentemente fatto qualche apparizione per la compagnia facendo, secondo quanto riferito da Tommy Dreamer, un’ottima impressione. Tante ... (zonawrestling)

Nonostante l’improvviso addio di Scott D’amore, la TNA si sta preparando per quello che potrebbe essere un anno memorabile. Tuttavia, circolano parecchie voci e speculazioni sul fatto che due star di punta potrebbero essere in procinto di abbandonare la compagnia. Addio dietro l’angolo? Stando ad un recente report di PWInsider, i contratti di Alex Shelley e Chris Sabin, noti anche come i Motor City Machine Guns, sarebbero ... (zonawrestling)