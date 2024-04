Tiro con l’arco - al via domani la prima tappa stagionale di Coppa del Mondo | Italia a Shanghai con le seconde linee

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 aprile 2024)prenderà il via ufficialmente ladelladel2024 dicon, in programma ada martedì 23 a domenica 28 aprile e valevole come evento che assegna punti per il ranking mondiale in ottica ripescaggio (di due squadre, sia al femminile che al maschile) per i Giochi Olimpici di Parigi. La direzione tecnica nazionale dell’ha effettuato una scelta importante di programmazione, preservando i “titolari” in vista dell’imminente doppio appuntamento (Preolimpico continentale ed Europei) di Essen, in Germania, e affrontando la trasferta asiatica di World Cup in Cina con leper quanto riguarda il ricurvo. La selezione ...