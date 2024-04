(Di lunedì 22 aprile 2024) Roma, 22 aprile 2024 -può creareneididanni alladegli utenti, compresi i i più piccoli. Lo sostiene laeuropea che ha minacciato la piattaforma cinese di sospendere daalcune funzioni dell'app ai sensi del Digital Services Act (Dsa). Nel mirinoeuropea il 'programma attività e premi' diche consente agli utenti di guadagnare punti eseguendo determinate attività come guardare video, mettere mi piace ai contenuti, seguire creatori, invitare amici a iscriversi. Bruxelles contesta al social di proprietàcinese ByteDance ...

La Commissione europea minaccia di sospendere da giovedì alcune funzioni dell'app TikTok Lite , lanciata in Francia e Spagna per spingere gli utenti a trascorrere più tempo sulla piattaforma ...

La Commissione europea minaccia di sospendere da giovedì alcune funzioni dell’app TikTok Lite , lanciata in Francia e Spagna per spingere gli utenti a trascorrere più tempo sulla piattaforma ...

Ue potrebbe sospendere programma a premi TikTok Lite - BRUXELLES (Reuters) - Da giovedì una funzione chiave della nuova app di TikTok, TikTok Lite, potrebbe essere sospesa nell'Unione europea se l'azienda non fornirà una risposta soddisfacente ai timori ...it.investing

TikTok Lite, l’ultimatum della Commissione Ue: stop da giovedì. “Gravi rischi per la salute mentale e la dipendenza nei minori” - La società cinese proprietaria della piattaforma ha tempo fino a mercoledì per fornire argomentazioni in difesa della sua app. Rischia sanzioni fino al 5% di fatturato globale ...quotidiano

L’Ue apre nuova procedura: TikTok Lite e Reward Program rischiosi per i bambini, creano assuefazione - Roma, 22 apr. (askanews) – La Commissione europea ha annunciato di aver aperto una seconda procedura nei confronti di TikTok, in merito a possibile violazione del Digital Services Act, in questo caso ...askanews